Эксперты рассказали, какой хлеб считается самым полезным для здоровья

При приготовлении белого хлеба муку обрабатывают таким образом, что с зерен в процессе помола удаляется оболочка с полезными витаминами и минералами. В черном, ржаном хлебе при этом сохраняются нужные микроэлементы, в числе которых – фолиевая кислота, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Также в черном хлебе содержится вдвое больше, чем в белом, важных для человека клетчатки и марганца. При этом эксперты подчеркивают, что в обоих видах хлеба есть сахар, но в ржаном – в четыре раза меньше. По этой причине белый хлеб противопоказан людям с сахарным диабетом первого типа.

Ржаной хлеб не рекомендуют людям с гастритами, язвенными болезнями и панкреатопатией, так как он стимулирует работу кишечника и может вызывать брожение и газообразование из-за высокого содержания клетчатки и дрожжей.

«Золотой серединой» эксперты считают серый хлеб, изготовленный из смеси ржаной и пшеничной муки. Что касается дрожжей, то, по мнению специалистов, их отсутствие в составе хлеба не делает его полезнее. Это связано с тем, что дрожжи погибают при температуре 70 градусов, а хлеб выпекается при 150 градусах. Если хлеб хорошо пропечен, то дрожжи не оказывают на организм негативного влияния.

Диетологи чаще рекомендуют не исключать полностью из рациона ни один из видов хлеба при отсутствии противопоказаний. По их мнению, полный отказ от хлеба может привести к проблемам со здоровьем, так как он является богатым и доступным источником клетчатки и витаминов группы В. Эти вещества играют важную роль в работе нервной системы и головного мозга, отмечают эксперты.

Напомним, ученые также называют «бездрожжевой» хлеб уловкой маркетологов, отмечая, что такой хлеб готовится с добавлением разных заквасок, в составе которых есть дрожжи. Отмечается, что приготовить хлеб полностью без дрожжей нельзя.

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