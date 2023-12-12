Пятеро школьников провалились в яму с кипятком в Юже

В городе Южа Ивановской области произошел подмыв грунта рядом с теплотрассой, в яму с кипятком провалились пятеро школьников. Об этом сообщает администрация Южского муниципального округа на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Пушкина в Юже, пятеро школьников, провалившиеся в яму с кипятком получили ожоги разной степени тяжести.

Дети госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. По данным Telegram-канала 112, один из пострадавших получил ожоги 25% тела.

По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Ивановской области. Предварительно установлено, что произошел подмыв грунта рядом с теплотрассой.

Ранее второклассник получил ожоги 45% тела упав в яму с кипятком в Челябинске.