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Трактор с двумя людьми провалился под лед на реке Лена

В Якутии трактор с двумя людьми провалился под лед на реке Лена

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МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

На реке Лена возле села Техтюр спасатели ищут двух местных жителей, которые провалились под лед на тракторе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел в 12 километрах от Якутска, двое жителей села Техтюр выехали на лед в несанкционированном месте на тракторе, техника ушла под воду.

По сообщениям очевидцев, люди не успели спастись из кабины трактора. На месте работают экстренные службы, по данным регионального МЧС толщина льда на месте провала составляет 15 см.

Ранее в Бурятии автомобиль с людьми ушел под лед.

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