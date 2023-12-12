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Выдавшие детям грамоты с гербом Украины сотрудницы уволились из детсада

Мэр Хабаровска: выдавшие детям грамоты с гербом Украины решили уволиться

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Заведующая и инструктор по физкультуре детского сада № 122 в Хабаровске уволились из учреждения после скандала с выдачей детям грамот с гербом Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал градоначальник.

Об инциденте с грамотами стало известно 11 декабря, информацию распространили в соцсетях и СМИ. После соревнований по пионерболу, в которых участвовали воспитанники нескольких детских садов, детям раздали грамоты. На ряде из них обнаружили украинскую государственную символику.

Сообщалось, что шаблон грамот распечатала инструктор по физкультуре, а печати на них поставила заведующая — обе сотрудницы не обратили внимания не изображения. Эту информацию подтвердил мэр Хабаровска. По словам Кравчука, после инцидента с коллективами всех детсадов проведут беседы о задачах патриотического воспитания.

Ранее жительница Крыма извинилась за татуировку с гербом Украины, сделанную в 2009 году.

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