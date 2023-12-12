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В Иркутске женщина выбросила из окна детей, чтобы спасти их от пожара

Жительница Иркутска спасла двух детей из пожара, сбросив с пятого этажа соседям

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Depositphotos

Жительница Иркутска спасла двух своих детей из пожара, сбросив с пятого этажа соседям, сама при этом погибнув. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Советской улице, вечером в понедельник, 11 декабря. Пожар начался в квартире на пятом этаже, где проживала семья с тремя детьми — четырех, семи и девяти лет. Несмотря на вырывающийся из окон густой дым, мать смогла подвести к окну четырехлетнего сына и семилетнюю дочь, чтобы сбросить их соседям — те успели покинуть загоревшееся здание.

Однако сама женщина при попытке выпрыгнуть из окна получила травмы, не совместимые с жизнью, медикам не удалось ее спасти. Девятилетний ребенок и супруг женщины также погибли.

Спасенные дети в данный момент находятся в реанимации. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

До этого в Тамбове двое восьмилетних школьников чуть не утонули в озере, провалившись под лед.

Ранее петербуржцы спасли восьмилетнюю девочку, провалившуюся под лед во время прогулки с матерью.

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