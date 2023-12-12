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На складе под Оренбургом потушили возгорание

В Оренбургской области спасатели потушили пожар на складе

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Павел Лисицын/РИА Новости

Пожарным удалось потушить возгорание на двух складах с зерном в поселке Красноярский в Оренбургской области. Об этом заявили в пресс-службе министерства России по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, в борьбе с пламенем участвовали 42 спасателя и 19 единиц техники.

Информация о пострадавших не приводится.

Поздним вечером 11 декабря под Оренбургом загорелся сельскохозяйственный склад на площади более 3000 квадратных метров. Спустя некоторое время площадь пожара на одноэтажном ангаре с зерном увеличилась до 3 600 квадратных метров, потом возгорание получилось локализовать.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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