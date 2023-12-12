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Аргентинский суд арестовал мужчину, бросившего во время инаугурации бутылку в Милея

Суд в Аргентине арестовал бросившего в Милея бутылку мужчину

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Agustin Marcarian/Reuters

Суд выдал ордер на арест аргентинца, бросившего бутылку в нового президента страны Хавьера Милея. Об этом сообщает аргентинский телеканал TN.

Инцидент произошел на улице Буэнос-Айреса, когда в ехавшего в открытом кабриолете из парламента в президентский дворец Милея была брошена бутылка. Она не задела президента, пролетев всего лишь в нескольких сантиметрах от его головы, но попала в одного из телохранителей, разбив тому лицо.

Полиция задержала хулигана. Им оказался привлекавшийся к ответственности за дебош 51-летний Гастон Меркансини. По решению суда Меркансини был арестован.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей принял у нового правительства присягу за закрытыми дверями.

До этого Милей получил от своего предшественника жезл, который является одним из символов власти. На жезле изображены пять собак-клонов, принадлежащих новому аргентинскому лидеру, а также написаны их клички.

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.

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