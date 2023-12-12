На складе под Оренбургом локализовали возгорание

Пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах с зерном в поселке Красноярский в Оренбургской области. Об этом заявили в пресс-службе министерства России по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 7200 квадратных метрах», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, загорелись два складских ангара на территории фермерского хозяйства. В ликвидации возгорания участвуют 42 спасателя и 19 единиц техники.

Информация о разрушениях отсутствует. Данные о пострадавших также не приводятся.

Поздним вечером 11 декабря под Оренбургом загорелся склад на площади более 3000 квадратных метров. Спустя некоторое время площадь пожара на одноэтажном складе с зерном увеличилась до 3 600 квадратных метров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.