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Россиянин принял роды у жены в машине, общаясь с диспетчером скорой помощи

Мужчина принял роды у жены в машине под Тулой, общаясь с диспетчером «скорой»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жительница Воронежской области родила ребенка в машине с помощью своего мужа, находившегося на связи с диспетчером. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Тульской области.

У 29-летней беременной женщины воды отошли, когда она с мужем ехала на машине в Москву. В этот момент они проезжали Тульскую область, и супруг роженицы вызвал скорую помощь.

Диспетчер оперативного отдела Центра медицины катастроф Надежда Кузнецова направила на вызов реанимационную бригаду и стала инструктировать мужчину. Медику удалось ассистировать ему по телефону, и роды прошли успешно.

«На свет появился здоровый мальчик. Реанимационная бригада прибыла на вызов через 18 минут. Медики осмотрели маму и малыша, проверили их состояние и доставили в стационар», — уточнили в ведомстве.

Сейчас молодая мать и ее младенец чувствуют себя хорошо.

Ранее пассажирка родила на борту самолета, готовящегося к взлету.

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