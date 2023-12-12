Россиянин принял роды у жены в машине, общаясь с диспетчером скорой помощи

Жительница Воронежской области родила ребенка в машине с помощью своего мужа, находившегося на связи с диспетчером. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Тульской области.

У 29-летней беременной женщины воды отошли, когда она с мужем ехала на машине в Москву. В этот момент они проезжали Тульскую область, и супруг роженицы вызвал скорую помощь.

Диспетчер оперативного отдела Центра медицины катастроф Надежда Кузнецова направила на вызов реанимационную бригаду и стала инструктировать мужчину. Медику удалось ассистировать ему по телефону, и роды прошли успешно.

«На свет появился здоровый мальчик. Реанимационная бригада прибыла на вызов через 18 минут. Медики осмотрели маму и малыша, проверили их состояние и доставили в стационар», — уточнили в ведомстве.

Сейчас молодая мать и ее младенец чувствуют себя хорошо.

Ранее пассажирка родила на борту самолета, готовящегося к взлету.