Нарколог дал советы, как не перепить за новогодним столом

Первый важный шаг избежать похмелья после праздничного застолья — заранее подготовиться. Психиатр-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров в разговоре с «Газетой.Ru» дал простые советы, как не испортить себе праздник похмельем.

«Алкоголь — очень мощный диуретик. Он вымывает из организма жидкость, а вместе с ней — все полезные вещества и минералы: калий, магний, хлор и т.д. Насытить организм этими минералами можно заранее, принимая панангин, а также гепатопротекторы и сорбенты, чтобы начать процесс детоксикации еще до употребления. Принимать эти препараты нужно по схеме, указанной в инструкции, за 2 дня до начала празднования, во время и еще неделю после. Это облегчит интоксикацию и ускорит выведение токсинов», — рассказал он.

Второй совет — не пить натощак.

«Начинать употребление алкоголя нужно на сытый желудок — пища замедлит всасывание в желудочно-кишечном тракте, а значит — и наступление опьянения. Кроме того, за счет переваривания пищи будет усилен метаболизм, что также предотвратит сильное опьянение», — отметил Петров.

Кроме этого, употреблять алкоголь нужно медленно, давая организму время его метаболизировать.

«Употребление любой дозы алкоголя должно быть разделено во времени. Например, 50 мл водки практически полностью перерабатывается в здоровом организме в течение часа. Поэтому если употреблять по 50 мл через час, то сильного опьянения не наступит», — пояснил врач.

По словам нарколога, существует масса стереотипов по поводу того, что есть во время застолья и чем закусывать алкоголь. Далеко не все из них верны.

«В качестве закуски лучше избегать жареной, жирной и острой пищи, которая будет раздражать слизистую желудка и давать дополнительную нагрузку на все органы ЖКТ. Не рекомендуется употреблять в пищу вместе с алкоголем сладкое и десерты, а также все, что бродит: виноград, бахчевые культуры (тыква, арбуз, дыня) и др. Все силы организма уйдут на переработку глюкозы из этих продуктов, оставшихся ресурсов может не хватить, чтобы нейтрализовать этанол. Результат вполне предсказуем: интоксикация и тяжелое похмелье. В качестве подходящей закуски организму нужны, прежде всего, клетчатка, белок и пектин: отварные овощи (например, картофель), салаты из них (винегрет), запеченные мясо или рыба, квашеная капуста, а также цитрусовые, зелень», — рассказал Петров.

Пятый совет — не смешивать, особенно газированные и сладкие напитки — с крепким алкоголем.

«О том, что мешать алкогольные напитки нельзя, слышали все. Но не все знают, что это связано даже больше не с понижением градуса (хотя и с этим тоже), а именно со смешением разного вида напитков. Например, при употреблении водки после шампанского пузырьки усилят всасывание крепкого алкоголя и ускорят наступление опьянения. А сахар из вина или даже сока начнет бродить и усилит похмелье, из-за чего наутро вы будете чувствовать себя хуже, чем при употреблении только одного вида крепкого алкоголя», — подчеркнул врач.

Нарколог также рекомендовал больше двигаться.

«Безвылазно просидеть всю ночь за столом — не самая лучшая идея. Между рюмками должно быть какое-то движение: потанцевать, прогуляться, выйти на балкон. Но только не для того, чтобы покурить», — заметил он.

С этим связан седьмой совет — не курить во время употребления алкоголя.

«Никотин усиливает действие алкоголя и общую интоксикацию организма. Мы понимаем, что курящий человек, скорее всего, после рюмки пойдет покурить сигарету, но желательно хотя бы снизить количество этих выходов и выкуренных сигарет, если не получается исключить их вовсе», — сказал Петров.

Наконец, если вы употребляете алкоголь, то не забывайте пить воду.

«Алкоголь очень сильно обезвоживает организм, поэтому и до, и после, и во время употребления алкогольных напитков нужно пить больше обычной негазированной минеральной воды, чтобы восполнять запас жидкости и минералов, которые потребуются с утра», — констатировал он.

Если все же в новогоднюю ночь вы «перебрали» с алкоголем, то на следующий день от продолжения застолья лучше воздержаться.

«Ведь самое худшее, что можно сделать на утро — это продолжить праздник и опохмелиться. Несмотря на кажущееся кратковременное улучшение состояния — это прямой путь к запою и развитию зависимости», — резюмировал Даниил Петров.

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