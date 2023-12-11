Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин устроил ДТП и разбил стекло машины пострадавшего топором

В Рязани мужчина врезался в автомобиль и разбил топором его окно

close
100%
Depositphotos

В Рязани после ДТП один из участников устроил дебош с использованием топора. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел недалеко от улицы Грибоедова. По версии правоохранителей, водитель машины марки Haval столкнулся с автомобилем Toyota. Затем первый участник аварии вышел на улицу с топором, ударил по стеклу второго и скрылся. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители оперативно выехали на место инцидента и в последствии задержали 53-летнего местного жителя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

На россиянина составили административный протокол. Помимо этого, его привлекут к ответственности за ДТП и повреждение чужой машины.

Ранее в Норильске мужчина напал на местных жителей с ножом из-за голосов в голове.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами