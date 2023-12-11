Россиянин устроил ДТП и разбил стекло машины пострадавшего топором

В Рязани после ДТП один из участников устроил дебош с использованием топора. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел недалеко от улицы Грибоедова. По версии правоохранителей, водитель машины марки Haval столкнулся с автомобилем Toyota. Затем первый участник аварии вышел на улицу с топором, ударил по стеклу второго и скрылся. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители оперативно выехали на место инцидента и в последствии задержали 53-летнего местного жителя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

На россиянина составили административный протокол. Помимо этого, его привлекут к ответственности за ДТП и повреждение чужой машины.

Ранее в Норильске мужчина напал на местных жителей с ножом из-за голосов в голове.