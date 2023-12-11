В США задержали мужчину за угрозы Рамасвами

В США арестовали мужчину, угрожавшего кандидата на пост американского президента и противника Украины Вивека Рамасвами. Об этом сообщает Daily Mail.

»Вивек Рамасвами и его сторонники столкнулись с угрозами расправы со стороны жителя Нью-Гэмпшира накануне предвыборной поездки в штат на досрочных первичных выборах», — уточнили в сообщении.

По данным издания, 30-летнего Тайлера Андерсон из Дувра арестовали ФБР, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в $250 тыс.

В публикации обратили внимание, что предполагаемый кандидат не был назван в официальных документах, но кампания Рамасвами подтвердила изданию что он получал сообщения с угрозами.

В начале декабря Рамасвами написал на своей странице в соцсети Х, что Украина не является демократией, так как там преследуют христиан», — написал он. По мнению политика, дела там идут «по-настоящему плохо».

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.