Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США задержали мужчину за угрозы Рамасвами

ФБР арестовало мужчину за угрозы кандидату на пост президента США Рамасвами

close
100%
Brian Snyder/Reuters

В США арестовали мужчину, угрожавшего кандидата на пост американского президента и противника Украины Вивека Рамасвами. Об этом сообщает Daily Mail.

»Вивек Рамасвами и его сторонники столкнулись с угрозами расправы со стороны жителя Нью-Гэмпшира накануне предвыборной поездки в штат на досрочных первичных выборах», — уточнили в сообщении.

По данным издания, 30-летнего Тайлера Андерсон из Дувра арестовали ФБР, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в $250 тыс.

В публикации обратили внимание, что предполагаемый кандидат не был назван в официальных документах, но кампания Рамасвами подтвердила изданию что он получал сообщения с угрозами.

В начале декабря Рамасвами написал на своей странице в соцсети Х, что Украина не является демократией, так как там преследуют христиан», — написал он. По мнению политика, дела там идут «по-настоящему плохо».

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

Все новости на тему:
Выборы в США
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами