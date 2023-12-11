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В ЯНАО наказали хозяина угнанного автомобиля

В ЯНАО инспекторы нашли угнанный автомобиль и составили протокол на его хозяина

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Depositphotos

В Ноябрьске поймали угонщика и наказали хозяина угнанного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ночью 9 декабря в дежурную часть обратился местный житель, который оставил свое транспортное средство возле дома, а уже через несколько минут не обнаружил его на месте. Подозреваемого в угоне автомобиле нашли по ориентировке. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина, который заявил, что решил покататься по городу и угнал машину, воспользовавшись ситуацией. Автомобиль, по его словам, находился в работающем состоянии и не был закрыт на замок. Угонщик не имел прав и не справился с управлением транспортным средством. Он совершил наезд на препятствие, попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.

Возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Теперь фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. При этом к ответственности привлекли собственника автомобиля, на него составили административный протокол за непринятие мер к сохранности своего движимого имущества.

Ранее россиянин запер угонщика в салоне своего автомобиля и сдал полиции.

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