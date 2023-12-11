В МИД РФ раскрыли число вывезенных из сектора Газа россиян

Более одной тысячи соотечественников удалось вывезти из сектора Газа через погранпереход «Рафах» и доставить в Россию. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Всего из зоны конфликта <…> удалось вывезти и благополучно доставить в Россию более 1 050 соотечественников», — указали в ведомстве.

10 декабря в Москву спецрейсом МЧС прибыли 100 россиян и палестинцев. В Домодедово выездной группой внешнеполитического ведомства им оказали необходимое содействие в прохождении контроля.

Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и другие ведомства продолжают прилагать усилия для скорейшего завершения эвакуации.

11 декабря в МИД анонсировали завершение эвакуации граждан из сектора Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что ведомство рассчитывает завершить массовую эвакуацию россиян из сектора Газа уже «на днях».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.