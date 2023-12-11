Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотрудник Мариинского театра попал в больницу с травмой головы, которую получил на сцене

В Мариинском театре мужчинf получил травму на сцене от падения тяжелого предмета

close
100%
Булыкин Николай Дмитриевич/Wikimedia

В Петербурге госпитализировали оформителя сцены Мариинского театра после того, как ему на голову упал «тяжелый предмет», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным пресс-службы музыкального театра, инцидент произошел на репетиционной сцене в историческом здании. В результате падения некого предмета сотрудник получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Что именно упало ему на голову, неизвестно — эту информацию в театре уточнять отказались.

Известно, что 31-летний пострадавший работает художественно-постановочной части театра, которая в том числе занимается оформлением сцены. После несчастного случая его госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Сейчас он уже идет на поправку и проходит лечение амбулаторно, а по факту произошедшего начата внутренняя проверка.

Ранее мужчина пытался разнять дерущихся у Мариинского театра и сам попал в больницу.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами