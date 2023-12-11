Сотрудник Мариинского театра попал в больницу с травмой головы, которую получил на сцене

В Петербурге госпитализировали оформителя сцены Мариинского театра после того, как ему на голову упал «тяжелый предмет», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным пресс-службы музыкального театра, инцидент произошел на репетиционной сцене в историческом здании. В результате падения некого предмета сотрудник получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Что именно упало ему на голову, неизвестно — эту информацию в театре уточнять отказались.

Известно, что 31-летний пострадавший работает художественно-постановочной части театра, которая в том числе занимается оформлением сцены. После несчастного случая его госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Сейчас он уже идет на поправку и проходит лечение амбулаторно, а по факту произошедшего начата внутренняя проверка.

Ранее мужчина пытался разнять дерущихся у Мариинского театра и сам попал в больницу.