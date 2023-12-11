Школьник вызвал полицию и наврал о стрельбе, чтобы пораньше уйти с уроков

В США подросток позвонил в полицию и сделал ложное сообщение о стрельбе в школе, чтобы пораньше уйти с уроков, пишет New York Post.

Сообщается, что ложный вызов сделал 11-летний Луи-Жан Тэрин. Он сообщил полицейским, что в школе ходит стрелок с оружием в руках. Офицеры попытались уточнить у школьника основные детали, но не получили нужной информации.

«Он идет, он идет», — повторял подросток.

В сторону школы отправились сотни полицейских, оцепивших территорию. Кроме того, на место прибыла авиация и спецназ, которые уже начали планировать штурм. Спустя два часа сотрудники не обнаружили ни стрелка, ни оружия.

В ходе расследования выяснилось, что Луи-Жан обманул офицеров, чтобы пораньше уйти домой со школы. Подросток был арестован и обвинен в ложном вызове, нарушении работы школы и неправомерном использовании службы спасения.

«Закон требует, чтобы любое лицо, сообщающее подобные ложные сообщения, возместило расходы на реагирование сотрудников правоохранительных органов, которых в данном случае было около сотни. Этому молодому человеку придется подстричь много газонов, чтобы оплатить этот счет», — говорится в заявлении полиции.

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