Подросток собирался напасть на синагогу в Вене и был арестован

В Австрии задержали несовершеннолетнего, который искал оружие для нападения на синагогу. Об этом пишет Fox News.

Австрийские власти арестовали 16-летнего подростка, который проживал в Штайре и якобы намеревался напасть на синагогу в Вене. По данным службы безопасности страны, во время подготовки к предполагаемому нападению юноша искал оружие, о чем написал в соцсетях.

В его доме был проведен обыск, в ходе которого было изъято несколько электронных носителей информации. Правоохранители также нашли у него фото- и видеоматериалы с инструкциями по изготовлению бомб, оружия и боеприпасов. Он, как отмечается, уже получил финансирование от спонсоров атаки.

Арест, о котором стало известно 11 декабря, состоялся еще на прошлой неделе. Синагоги и другие еврейские и израильские учреждения усиленно охраняются в связи с участившимися случаями проявления антисемитизма на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

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