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В Челябинске мать мужчины, удерживавшего женщину в плену 14 лет, отправили в психдиспансер

URA.RU: мать челябинского маньяка отправили на психиатрическую экспертизу

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В Челябинске мать Владимира Ческидова, которого подозревают в удержании пленницы в доме 14 лет, направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на областной суд.

В учреждении, которое будет оказывать ей психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы, женщина пробудет 30 дней.

Ческидову направят в клинику уже 12 декабря. При этом, в отличие от случая ее сына, экспертизу будут проводить в одном из учреждений Челябинска. Владимир Ческидов проходит процедуру в Москве.

Женщину вместе с Владимиром Ческидовым задержали после того, как в конце июля из их дома сбежала пленница. По словам пострадавшей, мужчина удерживал ее в своем доме с 2009 года и систематически насиловал.

Ранее неадекватная женщина похитила новорожденного из больницы.

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