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В ООН заявили, что ЦАХАЛ увез из Газы десятки мужчин

Представитель комиссара ООН: армия Израиля увезла десятки мужчин из сектора Газа

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Tsafrir Abayov/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовала и увезла в неизвестном направлении десятки мальчиков и мужчин в секторе Газа. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс.

«Что нам известно, так это то, что ЦАХАЛ задержал десятки палестинцев мужского пола. Предположительно, это пожилые мужчины, мальчики и известный палестинский журналист», — сообщил чиновник.

По словам Лоуренса, израильские солдаты завязали задержанным глаза, раздели до трусов и сняли на видео, после чего затолкали в грузовики и увезли в неизвестном направлении. Он отметил, что такое поведение представителей ЦАХАЛ нарушает международное гуманитарное право.

О том, что израильские военные задерживают «мужчин призывного возраста» на севере сектора Газа для выявления сторонников палестинского радикального движения ХАМАС и других вооруженных организаций, заявил 9 декабря официальный представитель израильского правительства Эйлон Леви.

По его мнению, задержания — «логичная мера», так как они проводятся на местах, где расположены опорные пункты ХАМАС, а гражданское население призвали эвакуироваться с севера Газы более месяца назад.

Ранее в МИД РФ анонсировали завершение эвакуации граждан из сектора Газа.

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