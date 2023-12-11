Россиянка упала на дорогу со второго яруса воронежского моста

Девушка упала со второго яруса моста на проезжую часть в Воронеже. Об этом сообщает «МОЕ!».

По информации издания, инцидент произошел 10 декабря. Сначала сообщалось, что на проезжую часть со второго яруса Северного моста упал мальчик, которому на вид 12-15 лет.

Однако в СУ СК России по Воронежской области рассказали, что упала на дорогу и пострадала в результате девушка. Данных о ее состоянии и обстоятельствах падения с моста не сообщаются. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Магаданской области два жителя поселка Ола столкнули беременную 18-летнюю девушку с моста в водоем, чтобы забрать ее деньги. Однако россиянке помог выбраться из воды мужчина, находившийся на берегу.

Ранее в Ростовской области две девушки провалились в русло Дона.