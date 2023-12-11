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Суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки»

ТАСС: суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки» Орлова

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Depositphotos

Суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки» Александра Орлова. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд, рассмотрев ходатайство старшего следователя МВД, постановил в удовлетворении ходатайства об избрании Орлову А. М. меры пресечения в виде заключения под стражу отказать», — зачитал решение судья Алексей Криворучко.

До этого адвокат Владимир Подолин сообщил, что Орлов полностью погасил ущерб в размере 20 млн рублей.

В ноябре ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов был объявлен МВД России в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В сентябре 2022 года Александр Орлов продал последние доли в размере 33,3% в трех фирмах – «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Доли в трех фирмах, «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород», которым принадлежат шесть ресторанов в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде с суммарной выручкой за прошлый год 295 млн рублей, достались бизнесмену Андрею Аскерко.

Омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Московской области Сергей Миронов тогда оценил стоимость каждого ресторана примерно в 40 млн рублей.

Ранее основатель «Тануки» продал последние рестораны в России.

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