В Краснознаменске установили новый маммограф

В Краснознаменской городской поликлинике начал работать новый цифровой маммограф. Аппарат установлен взамен устаревшей аналоговой техники, уже не отвечающей современным требованиям, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«В Подмосковье реализуется 3-летняя программа замены устаревшей тяжелой техники на современную, цифровую. До конца следующего года планируется обновить все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. В

Краснознаменской поликлинике в этом году мы заменили 2 аппарата – в начале года открылся новый рентген, а теперь запустили современный цифровой маммограф», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Новый цифровой аппарат позволит врачам проводить качественную диагностику заболеваний молочных желез, своевременно выявлять различные патологии, в том числе новообразования. В смену на аппарате планируется

проводить до 20 исследований. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. Пройти маммографию можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста.

Аппарат установлен благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.