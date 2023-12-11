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Конституционный суд Польши оспорил решение высшего суда ЕС

Конституционный суд Польши признал неконституционным решение Верховного суда ЕС

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Czarek Sokolowski/AP

Конституционный суд Польши признал противоречащим основному закону страны решение Верховного суда ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о временных карательных мерах, наложенных Верховным судом Европейского Союза. Польский Конституционный суд констатировал противоречие части законодательства ЕС конституции Польши в 2021 году. Это создает основу для выхода Польши из блока.

До этого в Польше предложили изменить процедуру избрания премьер-министра.

Как следует из текста, согласно действующим правилам, депутаты дважды голосуют за главу правительства Польши: сначала сейм именным голосованием выбирает премьера, после чего он произносит свою программную речь, и депутаты вновь выбирают главу правительства и предложенный им состав кабинета министров.

В материале отмечается, что не совсем понятно, «зачем сейму нужно дважды выбирать премьера». По информации RMF24, парламентарии намерены голосовать за кандидатуру премьера только один раз, а вторым голосованием они будут утверждать состав правительства.

Ранее на Западе заявили о кризисе демократии перед выборами.

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