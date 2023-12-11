Юрист объяснила, почему за несдачу загранпаспорта не предусмотрен штраф

Адвокат, доктор юридических наук Людмила Айвар в эфире «Радио 1» прокомментировала вступившие в силу правила сдачи заграничного паспорта на хранение в случае ограничения на выезд из страны. Она отметила что штрафов за несдачу документа не предусмотрено, однако, с того момента, как возникает необходимость передать его на хранение, выехать по нему за границу будет невозможно.

«Пограничные службы уведомляются о лицах, которые должны были сдать свои паспорта. Естественно, выезд по этому паспорту будет невозможен, если вдруг лицо захочет выехать за пределы Российской Федерации», — сказала адвокат.

Она также допустила, что списки граждан, обязанных сдать загранпаспорт на хранение, будут передаваться пограничным службам дружественных государств.

Согласно закону, запрет на выезд за границу может быть наложен в связи с призывом в армию, уголовным преследованием, доступом к гостайне или банкротством.

Загранпаспорта будут храниться органами власти, выдавшими документ (например, МВД или МИД), или государственными организациями, которые ограничили возможность выезда за границу.

После снятия запрета на выезд гражданин РФ сможет вернуть документ в день подачи соответствующего запроса.

Ранее сообщалось, что в России увеличится госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца.