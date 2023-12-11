Российский таксист спас девочку, отморозившую ноги в лесу во время поисков собаки

В Свердловской области таксист спас девочку, которая отморозила ноги в лесу во время поисков сбежавшей собаки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 25 ноября в Новоуральске. Водитель такси ехал на заказ по объездной дороге, проходящей рядом с лесом. Там он увидел человека, лежащего на обочине.

«Остановился, открыл дверь, спросил, как дела. Темно было. Детский голос ответил, что не чувствует ног. Ну что делать: поднял, в машину запихнул, курткой обмотал», — рассказал мужчина.

Пострадавшей оказалась девочка, у которой убежала собака. Ребенок попытался своими силами отыскать животное — во время поисков она потеряла один ботинок и сильно замерзла.

Подобравший девочку таксист позвонил ее матери. Ребенка госпитализировали, сейчас она находится в стабильном состоянии.

Ранее на Урале двухлетняя девочка вышла из дома без теплой одежды и получила сильное обморожение.