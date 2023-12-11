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В Подмосковье продающая мед аферистка украла у пенсионерок более миллиона рублей

В Балашихе торгующая медом аферистка украла у пенсионерок более миллиона рублей

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В подмосковной Балашихе торгующая медом аферистка грабит пенсионерок, забирая все их сбережения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, сейчас известно о двух пострадавших пенсионерках, которые проживают в одном доме на улице Смельчак. Пожилые женщины рассказали, что к ним приходила миловидная продавщица меда, рассказывавшая о пользе ее натурального продукта в сезон простуд.

Злоумышленница во время визита к 91-летней россиянке проверила все ее сумки и кошельки. Преступнице удалось извлечь оттуда 900 тысяч рублей, с которыми она скрылась, оставив женщине мед.

У второй пострадавшей, 86-летней женщины, воровка похитила из квартиры 100 тысяч рублей наличными и золото. Пострадавшей пенсионерке аферистка также оставила мед.

Суммарный ущерб, нанесенный аферисткой, составляет более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о тайном хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере.

Ранее более 50 девушек влюбились в мошенницу, притворявшуюся мужчиной.

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