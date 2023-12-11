Ребенок сломал водопроводный кран и попал в реанимацию с ожогами

В Красногвардейском районе Петербурга трехлетний ребенок сломал кран с горячей водой и получил ожоги. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартире многоэтажки по проспекту маршала Блюхера в Петербурге, ребенок играл в ванной и случайно сломал водопроводный кран, он получил сильные ожоги.

Трехлетнего мальчика доставили в детскую больницу, врачи диагностировали у него термические ожоги плеч и спины, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее трехлетняя девочка обожглась моющим средством в детском саду.