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В Лабытнанги закупят новый аппарат МРТ

Губернатор Ямала Артюхов поручил обновить аппарат МРТ в Лабытнанги

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В 2024 году для Лабытнанги закупят аппарат МРТ, а в Салехарде обновят ангиограф, сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии.

Потребность в МРТ озвучил терапевт Лабытнангской больницы Владимир Кокарев.

«Практически каждый день ко мне приходят пациенты, которые нуждаются в МРТ-обследовании. Это очень востребованная процедура. К сожалению, сейчас мне приходится направлять пациентов в Салехард», – сказал доктор в своем видеовопросе.

Губернатор Ямала поддержал инициативу врача.

«Диагностика на Ямале должна быть самая лучшая и обязательно доступна каждому. Мы планомерно оснащаем наши больницы — покупаем новые аппараты УЗИ экспертного класса, КТ, МРТ. Это необходимо для того, чтобы своевременно выявлять заболевания и приступать к лечению, при необходимости — направить в федеральный центр», — сказал губернатор.

За последние пять лет на Ямале современными МРТ-аппаратами оснастили все крупные больницы. Два томографа установлены в Ноябрьске, по одному – в медучреждениях Надыма, Салехарда, Нового Уренгоя и Тарко-Сале. До конца года ожидается поставка аппарата в Губкинский.

Во время прямой линии Дмитрий Артюхов также озвучил, что уже в следующем году в региональном сосудистом центре окружной больницы установят новый ангиограф.

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