Готовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 сел в Комсомольске-на-Амуре

Военно-транспортный самолет Ан-12, готовившийся к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре, благополучно приземлился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«В настоящее время самолет совершил успешную посадку. Пострадавших нет», — сообщили там.

До этого сообщалось, что в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре готовится к аварийной посадке новый военно-транспортный самолет Ан-12, который направляется из Нижневартовска. На борту находятся восемь членов экипажа.

Также 11 декабря стало известно, что самолет рейса Ханты-Мансийск – Москва, который ранее подал сигнал бедствия, сел в столичном аэропорту Внуково. На борту самолета находится 19 кг радиоактивного вещества. По данным Telegram-канала Shot, самолет авиакомпании Utair с 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси около 01:00.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.