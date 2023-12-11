Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гуляющего по улицам медвежонка заметили жители Иркутской области

В Иркутской области полицейские патрулируют улицы в поисках медведя

На севере Иркутской области полицейские патрулируют улицы и ищут гуляющего медвежонка, голодный хищник прогулялся по поселку Невон и украл еду у собак. Об этом сообщает УМВД региона в Telegram-канале.

Молодого медведя заметили жители поселка Невон на севере Приангарья. Хищник сидел возле будки с собакой и пытался съесть из миски замерзшую кашу, лающего пса он не боялся, на крики снимавших его на видео людей не реагировал и агрессии не проявлял.

В целях обеспечения безопасности населения полицейские патрулируют улицы в дневное и ночное время, граждан, заметивших косолапого, правоохранители просят обращаться в экстренные службы.

Ранее на Камчатке собаки спасли мужчину от медведя-шатуна.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами