Два уголовных дела возбуждено после нападения овчарки на младенца

Два уголовных дела возбудили после нападения овчарки на спящего в коляске младенца, собака едва не растерзала ребенка во дворе частного дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью и ненадлежащем исполнении обязанностей возбуждены в отношении родителей трехмесячного младенца, пострадавшего от нападения домашней овчарки.

По данным Shot cемья ребенка оценивается как благополучная, в ней воспитываются еще трое детей восьми, десяти и пяти лет. Пострадавший от укусов овчарки младенец находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, он прооперирован.

Напомним, инцидент произошел днем 10 декабря в Новой Москве. Мать оставила спящего трехмесячного ребенка в коляске во дворе и зашла в дом на пару минут. Вернувшись, женщина обнаружила, что овчарка вытащила ребенка из коляски и терзает его на снегу. Мальчика госпитализировали, у него диагностированы многочисленные рваные раны живота, спины и конечностей, черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга с кровоизлиянием.

Ранее в Бийске домашняя собака набросилась на подростка.