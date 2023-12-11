ФСБ сообщила, что в этом году пресекла 14 диверсионно-террористических актов в Крыму

ФСБ 2023 году пресекла в Крыму 14 диверсионно-террористических актов (ДТА), а также изъяла 37 самодельных взрывных устройств и 200 кг взрывчатки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что ФСБ во взаимодействии с СК пресечена деятельность «глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб». По информации спецслужбы, она была создана для «совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова».

В ФСБ заявили, что также были выявлены их кураторы из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и службы безопасности страны.

Объектами терактов были главы Крым, парламента республики, мэр Ялты, а также пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

За подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек, задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей, подрывам газопроводов, а также транспортных средств представителей администрации Запорожской области и российским военным. Возбуждено более 30 уголовных дел.

В конце ноября в Крыму задержали мужчину, который по заданию СБУ собирал информацию о системе оборонных сооружений и шпионил за Росгвардией.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.