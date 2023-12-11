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В Москве ожидается самый мощный за историю наблюдений снегопад

Синоптик Тишковец: в Москве 15 декабря пройдет самый мощный за 57 лет снегопад

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Москве 15 декабря пройдет снегопад, который станет самым мощным более чем за полвека. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Под влиянием средиземноморского циклона в пятницу в Москве выпадет около 19-24 мм осадков, что составит около 40% от месячной нормы, рассказал синоптик.

Подобных снегопадов 15 декабря, по его подсчетам, в столице не было с 1966 года, когда метеорологи зафиксировали 17,3 мм осадков.

Тишковец также подчеркнул, что предстоящий снегопад может стать рекордным за всю историю метеонаблюдений.

Снегопады закончатся к воскресенью, 17 декабря, отметил он и добавил, что такие продолжительные снегопады в середине декабря были зафиксированы в этом столетии только в 2022 году.

11 декабря в Челябинске из-за морозов отменили занятия в школах.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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