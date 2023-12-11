Двое подростков-иностранцев потушили Вечный огонь

В Санкт-Петербурге двух мальчиков-подростков подозревают в том, что они потушили Вечный огонь. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 10 декабря очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что Вечный огонь на проспекте Ленина погас. При просмотре записей с видеокамер, правоохранители установили, что ранее у мемориала играли в снежки трое подростков. На кадрах один из юношей загребает в ладони снег и забрасывает им огонь, после чего пламя исчезает, а подростки разбегаются в разные стороны.

По подозрению в совершении нарушения полиция задержала двух братьев, 10 и 14 лет. Оба юноши — уроженцы Узбекистана. После разговора их передали родителям.

Ранее трое школьников забросали снежками Вечный огонь в Калининграде.