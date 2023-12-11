В Тулуне введен режим повышенной готовности из-за аварии на котельной

В Тулуне Иркутской области из-за аварии на котельной введен режим повышенной готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По словам Кобзева, из-за аварии на котельной в ряде домов в микрорайоне Угольщиков снизилась температура.

«На котле №2 вышел из строя двигатель дымососа. Его заменили, осталось устранить вибрацию при работе. Также обнаружена течь котла №3. Решается вопрос о ремонте. На данный момент температура на выходе начала подниматься», — поделился губернатор.

Он добавил, что на месте работает министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Николаевич Никитин. Он осмотрел котельную. После этого состоялось заседание комиссии (КЧС) по чрезвычайным ситуациям. Если ситуацию с котельной не удастся исправить, для жителей приготовили пункты временного размещения.

Губернатор также отметил, что информация о проблемах от единой дежурно-диспетчерской службы Тулуна передали в министерство с почти суточной задержкой.

До этого в школах Челябинска из-за морозов отменили занятия для учеников 1 — 11 классов.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.