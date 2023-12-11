Юрист ответила, что надо сделать собственнику квартиры перед ее сдачей

Сдать квартиру в найм — это не только получить дополнительный доход, но и нести ответственность за свое жилье и своих квартирантов. Поэтому перед тем, как сдать квартиру, собственнику нужно сделать несколько важных шагов. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Антонова, адвокат, управляющий партнер Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края.

Первый шаг — проверить состояние квартиры и сделать необходимый ремонт.

«Это поможет избежать претензий от нанимателя, повысить стоимость аренды и снизить риск повреждения имущества. Также стоит сделать фотографии квартиры и прилагать их к договору найма», — сообщила она.

Затем следует определиться с условиями сдачи квартиры: срок, стоимость, порядок оплаты, права и обязанности сторон, ответственность за нарушения, правила проживания и т.д. Эти условия должны быть четко прописаны в договоре найма, который является обязательным документом при сдаче квартиры в найм.

«Далее надо найти надежного нанимателя, который будет своевременно платить арендную плату, соблюдать правила проживания и бережно относиться к квартире. Для этого можно воспользоваться услугами агентства недвижимости, разместить объявление на специализированных сайтах или порекомендовать квартиру знакомым. При выборе нанимателя стоит проверить его паспортные данные, справку о доходах, отзывы от предыдущих арендодателей и так далее», — добавила юрист.

В дальнейшем следует заключить договор найма жилого помещения с нанимателем и зарегистрировать его в налоговой инспекции.

«Договор найма должен содержать все существенные условия сдачи квартиры, а также приложения: акт приема-передачи квартиры, инвентаризационный список имущества, копии паспортов сторон, квитанции об оплате аренды и т.д. Договор найма подлежит обязательной регистрации в налоговой инспекции по месту нахождения квартиры в течение 30 дней с момента его заключения. Это необходимо для уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со сдачи квартиры в найм, который составляет 13% от суммы аренды», — отметила эксперт.

Также необходимо сообщить управляющей компании или товариществу собственников жилья о сдаче квартиры в найм и предоставить копию договора найма.

«Это позволит избежать проблем с оплатой коммунальных услуг, а также контролировать соблюдение правил проживания в доме. Кроме того, собственник квартиры должен уведомить своих соседей о том, что в его квартире проживает наниматель, и предоставить им его контактные данные», — резюмировала она.

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