«Один лежал в крови, другому наручники надевали»: очевидица рассказала о драке в ТЦ «Калейдоскоп»

Один из пострадавших в поножовщине, произошедшей в московском ТЦ «Калейдоскоп», «лежал в крови», но был в сознании. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица произошедшего Светлана. Она отметила, что видела, как еще одному участнику драки надевали наручники.

«Я очевидцем [драки] не была. Видела, что парень в крови лежал и другому наручники надели потом. Я зашла и увидела уже лежавшего в крови парня. Пострадавший живой был. Пытался присесть, но не вышло. И когда на «скорую» грузили, был живой, шевелился. Я как раз выходила. Охранник большой на эмоциях что-то там говорил», — рассказала она.

По данным столичной прокуратуры, в ТЦ «Калейдоскоп» произошел конфликт между несколькими мужчинами, в результате чего двое получили ножевые ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, конфликт произошел между посетителями и сотрудником ЧОП, который напал первым и скрылся с места происшествия. Второго охранника задержали.

Ранее пассажирка рейса в Москву рассказала о драке на борту во время турбулентности.