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В ТЦ «Калейдоскоп» в Москве произошла драка

В ТЦ «Калейдоскоп» в Москве произошла драка с применение ножа

В торговом центре «Калейдоскоп» в Москве произошла драка, в ходе которой был применен нож. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

По предварительным данным, в торговом центре на улице Сходненская между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате которого двоим причинены ножевые ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта в торговом центре.

7 декабря сообщалось, что свыше 20 человек устроили массовую драку на Угрешской улице в Москве. По данным полиции, в результате драки четыре человека получили телесные повреждения и были госпитализированы.

До этого сообщалось, что в московском ТРЦ «Ривьера» произошла массовая драка с участием бойцов ММА. Драка случилась во время пресс-конференции промоушена «Наше дело». Она началась в холле торгового центра после того, как бойцу Шовхалу Чурчаеву был задан провокационный вопрос.

Ранее в Москве произошла массовая драка из-за мангала.

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