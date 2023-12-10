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Завхоз брянской школы объяснила, почему на входе не было металлодетектора

Baza: металлодетектора в брянской школе не было из-за отсутствия приказа

Заместитель директора МБОУ «Гимназия № 5» по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова объяснила, почему в школе не было рамки металлодетектора на входе в тот день, когда произошла стрельба. Ее цитирует Telegram-канал Baza.

По словам сотрудницы учебного заведения, рамки не было из-за бюрократических формальностей.

«В нашем учреждении нет рамки, которая была бы за нами закреплена. Рамка была, но вот приказа, чтобы она у нас стояла постоянно, не было», — заявила Католикова.

До этого сообщалось, что завхоз расплакалась в суде и частично признала свою вину в халатности. Ее отправили под домашний арест до 7 февраля 2024 года включительно.

7 декабря девочка пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу по одноклассникам, погибли два человека, в том числе она сама. Рамки металлоискателя в здании не работали — утверждалось, что их отключили, чтобы повесить гирлянду.

Ранее в Брянске арестовали отца устроившей стрельбу девочки.

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Стрельба в брянской школе
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