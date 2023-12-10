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Стало известно о состоянии эвакуированных в Москву после стрельбы детей

Минздрав: эвакуированные из Брянска в Москву дети в стабильно тяжелом состоянии

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Эвакуированные в Москву после стрельбы в брянской школе подростки остаются в стабильно тяжелом состоянии, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минздрава России.

«Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больницы Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что еще трое пострадавших, которые остаются на стационарном лечении в медучреждениях Брянска, находятся в состоянии средней тяжести.

7 декабря стало известно о стрельбе брянской гимназии №5. На территорию школы пришла 14-летняя девочка, которая принесла с собой ружье и ранила нескольких подростков. Жизни самой нападавшей и ее одноклассницы спасти не удалось.

До этого двое пострадавших во время стрельбы в школе в Брянске детей были доставлены в Москву на дальнейшее лечение, оба ребенка удовлетворительно перенесли полет.

Ранее появилась информация о возможной причине стрельбы в школе Брянска.

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