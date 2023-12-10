На ВДНХ прошли «Русские чтения», посвященные Дню героев Отечества

В честь Дня героев Отечества на международной выставке-форуме «Россия» прошли «Русские чтения». Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», выступившей организатором мероприятия.

Ведущие актеры страны, военные корреспонденты и участники специальной военной операции прочитали со сцены большого конференц-зала 75-го павильона ВДНХ стихотворения о героях страны.

Так, заслуженный артист России Игорь Миркурбанов представил зрителям произведение, посвященное героизму во время Великой Отечественной войны, — «Реквием» Роберта Рождественского.

Актер театра и кино, режиссер Егор Бероев прочитал отрывок из героической повести Анатолия Лейкина «Во льдах Таймыра» о покорении Крайнего Севера.

Вели программу «Русских чтений» журналист и телеведущая Марина Ким и поэт, заслуженный деятель искусств России Влад Маленко.

К литературному проекту также присоединились бойцы 110 отдельной мотострелковой бригады из ДНР, которые прочли из окопа стихотворение «Своих не бросаем».

Среди смотревших это видео зрителей был сын одного из бойцов, не видевший отца с начала СВО. Для того, чтобы услышать его голос, мальчик приехал на «Русские чтения» вместе с бабушкой.

Кроме того, в «Русских чтениях» приняли участие актеры Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского Евгений Чернорай, Виталий Омельченко и Илья Спинов. Во время прямого включения артисты прочли стихотворение «Севастополь».

По словам руководителя проекта «Русские чтения» Марии Гусаровой, темы самоотверженности, служения Родине и подвига всегда поднимались в русской литературе, а сегодня эти ценности актуальны как никогда.

Начальник Департамента национальной политики управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина обратила внимание на то, что «Русские чтения» в этот раз посвятили не просто героям, а тем, кто в эти минуты стоит на защите России и ее рубежей.

«Самая главная наша сейчас задача сохранять единство. Мне кажется, все эти ребята, которые сегодня встали на защиту России, читали в детстве правильные книги», — отметила Татьяна Вагина.