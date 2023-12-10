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В ВОЗ заявили о высоком риске эпидемий в секторе Газа

ВОЗ: в секторе Газа сложились идеальные условия для вспышек эпидемий

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Hatem Ali/AP

Система здравоохранения в секторе Газа находится в плачевном состоянии, что создает идеальные условия для распространения болезней. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Система здравоохранения Газы стоит на коленях и рушится», — заявил глава организации, предположив, что стоит ожидать усугубления ситуации.

Он обратил внимание на тревожные сигналы об эпидемических заболеваниях в регионе. По его словам, наиболее высок риск вспышки эпидемий кровавой диареи и желтухи, а также респираторных инфекций.

Причиной подобной ситуации Гебрейесус видит в высокой концентрации людей на юге анклава в сочетании с антисанитарией, недоеданием, нехваткой воды и жилья.

Все это создает «идеальные условия для распространения болезней», подчеркнул гендиректор ВОЗ.

До этого Гебрейесус назвал ситуацию со здравоохранением в секторе Газа катастрофической.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности организации признал, что в секторе Газа не осталось условий для успешной доставки гуманитарной помощи.

Ранее в Израиле рассказали, как долго продлятся интенсивные бои в секторе Газа.

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