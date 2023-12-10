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Воздушную тревогу объявили по всей Украине

«Страна.ua»: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Global Look Press

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского самолета. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Тревога распространяется по всей Украине. По данным воздушных сил [Украины] — взлет российского МиГ-31К», — пишут журналисты.

До этого воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и еще трех областях Украины вечером 9 декабря. После этого в Кривом роге прогремела серия взрывов. Мэр города Александр Вилкул заявил, что в городе «все нормально», а взрывы связал с работой систем противовоздушной обороны. В то же время в Никополе был поврежден объект инфраструктуры.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области.

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