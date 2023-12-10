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В квартире многоэтажки в Ачинске произошел взрыв

МВД: в квартире многоэтажки в Ачинске выбило окна и входную дверь

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В квартире многоэтажного дома в Ачинске выбило окна и входную дверь после взрыва. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале МВД Красноярского края.

«Сегодня в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило сообщение от прохожего, который стал очевидцем того, как произошел громкий хлопок, а после разбились окна в квартире многоэтажки», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия сразу направился наряд полиции, а также руководство ОВД. В момент происшествия в квартире находилась семья, в которой двое детей. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как указали в МВД, предварительной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем во время курения — в туалетной комнате, где первоначально произошел взрыв, найден поврежденный баллончик освежителя воздуха.

7 декабря в Новороссийске местные жители рассказали о взрыве бытового газа. Инцидент произошел в доме на улице Героев Десантников. По словам горожан, они услышали громкий хлопок.

Ранее в Петербурге произошло возгорание в консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

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