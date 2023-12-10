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Обновленный «Спутник лайт» поступит в гражданский оборот на следующей неделе

Гинцбург: новый «Спутник лайт» поступит в гражданский оборот на будущей неделе

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Российский фонд прямых инвестиций/РИА «Новости»

Обновленная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот на будущей неделе. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

По его словам, в министерстве все вопросы относительно «Спутника лайт» с обновленным антигенным составом уже согласованы.

«Во вторник, по всей видимости, первая партия пойдет в регионы, потому что еще есть процедуры, которые можно выполнить только в понедельник», — сказал Гинцбург.

Директор НИЦЭМ добавил, что объем первой партии составит 135 тыс. доз.

В ноябре, Гинцбург сообщил, что клинические исследования актуализированного «Спутника лайт» завершились, эффективность этого вакцинного препарата близка к 100%.

До этого бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отмечал, что в России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако оснований для введения ограничений нет.

Ранее вирусолог рассказал, сколько пациентов с коронавирусом столкнулись с затяжной формой болезни.

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