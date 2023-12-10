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Двухлетний мальчик раскусил градусник и отравился ртутью

В Волгоградской области ребенок отравился ртутью из градусника

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Depositphotos

Врачи Фроловской больницы Волгограда спасают ребенка, который получил отравление ртутью, он разгрыз градусник. Об этом сообщает портал «Новости Волгограда».

В хуторе Шуруповский из частного дома госпитализирован двухлетний ребенок, мальчик играл дома под присмотром матери. В какой-то момент в руках у ребенка оказался ртутный градусник.

Мать не придала этому особого значения, но спустя пару минут мальчик решил попробовать незнакомый предмет на вкус, он взял градусник и случайно откусил у него наконечник.

Семья немедленно обратилась за медицинской помощью, мальчика госпитализировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Ранее сувенирную монету извлекли врачи из пищевода двухлетнего ребенка.

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