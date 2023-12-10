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Россиян предостерегли от частого использования антибактериальных средств

Врач Банный: продолжительность мытья рук должна составлять не менее 20 секунд

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Depositphotos

Руки необходимо мыть регулярно, продолжительность мытья должна составлять не менее 20 секунд. Об этом в беседе с RT россиян призвал врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

«Руки нужно мыть регулярно, особенно перед едой, после посещения туалета, общественных мест или контакта с больными», — сказал он.

При этом врач указал, что слишком часто мыть руки и тело не надо, поскольку этом может привести к истончению естественного защитного слоя сала, из-за чего кожа станет уязвимой для опасных микроорганизмов.

«Полезные бактерии вымываются и его сопротивляемость снижается. Это может привести к развитию экземы, дерматита, розацеа и многих других кожных заболеваний», — объяснил Банный.

Эксперт отметил, что если окружающая среда является стерильной, то контакты с различными патогенами сокращаются, из-за чего работа иммунной системы нарушается.

Врач также добавил, что регулярное использование антисептиков тоже неблагоприятно для иммунной системы, так как вызывает развитие устойчивости к антибиотикам и провоцирует появление аллергических реакций и аутоиммунных заболеваний.

До этого дерматолог-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская рассказывала, что руки необходимо мыть с мылом несколько раз в день, чтобы избежать распространения на них опасных возбудителей заболеваний, бактерий и вирусов.

Ранее дерматолог, косметолог Клиники Ильи Труханова в Куркино («КИТ») Светлана Евдокимова назвала три самые частые причины появления акне у взрослых.

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