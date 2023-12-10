Китайская береговая охрана повредила филиппинские корабли водометами

Береговая охрана КНР вновь применила водометы против кораблей береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что инцидент произошел во время доставки филиппинцами продовольствия и ротации личного состава на корабле Sierra Madre. Подчеркивается, что двигатель одного из филиппинских кораблей был серьезно поврежден.

3 декабря береговая охрана Филиппин заявила, что более 135 судов морского ополчения КНР в настоящее время находятся в Южно-Китайском море около спорного с Китаем рифа Уитсун (фил. — риф Джулиан Фелипе, кит. — Нюэцзяо). Там пояснили, что зафиксировали 111 судов ополчения КНР в этом районе еще 13 ноября, но с тех пор их количество перевалило за 135. В связи с этим Филиппины направили в район несколько патрульных лодок.

Риф Уитсун находится в 320 км от филиппинского острова Палаван и более чем в 1 тыс. км от китайского острова Хайнань. Кроме Китая и Филиппин, свои права на риф ранее заявлял и Вьетнам.

Ранее Филиппины обвинили Китай в использовании боевого лазера в Южно-Китайском море.