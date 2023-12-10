Доктор Мясников назвал вспышку микоплазмы рутинной вещью

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вспышка микоплазмы не несет в себе никакой угрозы. По его словам, это рутинная вещь, которая «была вчера, есть сегодня и будет завтра». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, микоплазма является постоянным возбудителем внебольничных пневмоний. Из-за этого их лечение начинается с назначения антибиотиков.

Мясников подчеркнул, что микоплазма передается воздушно-капельным путем, поэтому могут произойти вспышки в коллективах вместе живущих людей, например в студенческих кампусах, казармах или школах.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай микоплазменной инфекции был зарегистрирован в России в конце сентября, к середине ноября она сошла на нет.

По ее словам, микоплазменные инфекции и пневмонии в России встречаются, но в настоящий момент это единичные случаи и речь не идет о рисках массового заражения или о риске распространения, поэтому все меры, которые использовали для борьбы с ними, будут использоваться, они эффективны, более жестких методов пока не требуется.

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