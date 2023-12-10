ВСУ 18 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 18 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Кировском, Петровском районах Донецка», — уточнили в сообщении.

Под огонь ВСУ попали районы четырех населенных пунктов республики. В их числе: Горловка, Ясиноватая и Макеевка. Всего было выпущено 48 снарядов. В результате обстрела повреждены два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка и один объект гражданской инфраструктуры.

Накануне Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении. Подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии отразили пять атак ВСУ. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы

Ранее в ДНР ликвидировали украинских боевиков с американскими шевронами.